Под Волгоградом грузовик смял Chery Tiggo: погиб человек

Происшествия 10.02.2024 12:19
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10.02.2024 12:19
Смертельная авария произошла сегодня, 10 февраля, под Волгоградом. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия случилась около 8 часов утра на автодороге «Качалино – Вертячий – Гумрак».- Водитель автомобиля Chery Tiggo выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовым автомобилем, - пояснили в ведомстве.
В результате ДТП пассажир автомобиля легковушки скончался на месте.
На месте аварии работают руководство регионального Управления Госавтоинспекции, экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС.
В Волгоградской области уже второй день идет снег. В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция рекомендует водителям по возможности избегать поездок на дальние расстояния, быть предельно осторожными, не совершать резких маневров и необдуманных обгонов, выбирать оптимальную скорость движения исходя из дорожной обстановки.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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