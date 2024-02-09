В центре Волгограда иномарка влетела в маршрутку с пассажирами

Происшествия 09.02.2024 21:47
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09.02.2024 21:47
В Центральном районе Волгограда сегодня, 9 февраля, на пересечении улицы 7-й Гвардейской и проспекта имени В. И. Ленина легковушка влетела в маршрутку № 174, сообщает V102.RU.
— По предварительной информации, водитель за рулем автомашины Kia двигался по проспекту имени В. И. Ленина со стороны улицы Бакинской в направлении улицы Пражской, где на пересечении с улицей 7-й Гвардейской проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с маршрутным такси Ford Transit, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате чего микроавтобус, внутри которого находились восемь пассажиров, от удара отбросило в иномарку Renault Megane, двигавшуюся в попутном направлении.
По уточненной информации полицейского ведомства, в результате аварии есть пострадавшая. В медучреждение доставили 15-летнюю пассажирку маршрутки.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», в сторону ТЦ «Арго» наблюдается автомобильный затор протяженностью 250 метров.
Фото: Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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