Происшествия

В Волгоградской области 5-летняя девочка захлебнулась в ванне

Происшествия 08.02.2024 11:48
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08.02.2024 11:48


Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка в Быковском районе. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагический случай произошел в селе Кислово в одном из частных домов по улице Лесная вечером 7 февраля.

По предварительным данным, 23-летняя мать набрала воды в ванну, чтобы искупать дочку, однако оставила ее одну. Когда женщина вернулась, ребенок уже не подавал признаков жизни.

Вероятнее всего, причиной смерти девочки явилась механическая асфиксия в результате утопления.

Установлено, что семья погибшей девочки является благополучной. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку обстоятельств гибели ребенка. 

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