В Волгоградской области 5-летняя девочка захлебнулась в ванне

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 5-летнего ребенка в Быковском районе. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, трагический случай произошел в селе Кислово в одном из частных домов по улице Лесная вечером 7 февраля.



По предварительным данным, 23-летняя мать набрала воды в ванну, чтобы искупать дочку, однако оставила ее одну. Когда женщина вернулась, ребенок уже не подавал признаков жизни.

Вероятнее всего, причиной смерти девочки явилась механическая асфиксия в результате утопления.



Установлено, что семья погибшей девочки является благополучной. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку обстоятельств гибели ребенка.

