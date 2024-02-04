Спорт

«Спартак» закрепился в лидерах после победы над «Балтикой»

Спорт 04.02.2024 13:21
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04.02.2024 13:21


Ватерполисты волгоградского «Спартака» 2 и 3 февраля дома дважды обыграли «Балтику» из Санкт-Петербурга в 14-м туре Суперлиги. На данный момент красно-белые идут на третьем месте в турнирной таблице, сообщает V102.RU.
 
В двух предыдущих играх подопечные Владимира Карабутова обидно уступили прямым конкурентам из астраханского «Динамо» на выезде в серии пенальти. Встречаться на сей раз спартаковцам пришлось с клубом из северной столицы, идущим на четвертой позиции. Началась первая встреча, состоявшаяся в день 81-й годовщины победы в Сталинградской битве,  с двух заброшенных мячей в исполнении гостей.  Затем Василий Еськов реализовал большинство, а Степан Андрюков сравнял. Однако еще до конца первой восьмиминутки Артем Калтыгин снова вывел питерский клуб вперед.  
 
На старте второй четверти Роман Усов завершил голевую контратаку, а через пару минут его точный бросок принес волгоградцам первое преимущество в матче — 4:3. «Балтика» отыгралась, но до большого перерыва после точных попаданий Артема Ашаева и того же Усова счет стал 6:4 в пользу красно-белых. В третьем периоде отрыв начал возрастать. Команды обменялись голами, а потом отличались только спартаковцы в этом игровом отрезке. Ашаев забросил дважды подряд, также результативные действия на свой счет записали капитан Михаил Рудай и Константин Киселев. В заключительной четверти интрига в матче не вернулась. Соперники по два раза поразили ворота друг друга. В составе красно-белых дубль оформил Владимир Нежинский. Итог — 13:7 уверенная победа «Спартака».
 
В повторном поединке   открыл счет Роман Усов в большинстве. Балтийцы отыгрались в середине восьмиминутки благодаря мячу Михаила Иванкова. В концовке четверти Тимур Шайхутдинов поразил ворота гостей и снова волгоградские ватерполисты повели. В следующем периоде за красно-белых отличился дважды Константин Киселев. Счет после двух четвертей был — 4:3 в пользу хозяев. В третьем периоде преимущество действующих чемпионов страны нарастало. Дважды отметился Роман Усов и один гол на счету Сергея Буланаева. В последнем игровом отрезке красно-белые довели дело до итогового второго выигрыша со счетом 11:6.
 
 Казанский «КОС-Синтез», «Динамо» Астрахань и «Спартак» продолжают идти в группе лидеров. 6 и 7 февраля волгоградские ватерполисты на выезде сразятся с подмосковным клубом «Штурм-2002».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
 
Фото:ГАУ ДО ВО «СШ по ВВС «Спартак-Волгоград»  VK.com

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