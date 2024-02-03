«Ротор» сыграл вничью с «Чайкой» на сборах в Турции





Волгоградский «Ротор» сегодня, 3 февраля, в очередном матче на сборах в Турции сыграл вничью с «Чайкой» из Песчанокопского со счетом 1:1, сообщает V102.RU.

Напомним, подопечные Сергея Попкова в трех предыдущих контрольных играх одержали одну победу над «Атырау» из Казахстана со счетом 4:1 и сыграли вничью с болгарским «Спартаком» и «Ленинградцем» из Первой российской лиги — 1:1 и 2:2 соответственно. Сегодня волгоградцы встречались с самым сильным соперником на данный момент в предсезонке и одновременно с этим с одним из главных своих конкурентов в предстоящем весеннем розыгрыше чемпионата Второй Лиги группы «Золото». Отметим, что в клубе из Ростовской области нынешней зимой сменился главный тренер. Игоря Семшова, возглавлявшего команду в осеннем этапе первенства, заменил Дмитрий Пятибратов на этом посту.На 11-й минуте матча Рамазан Гаджимурадов нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч полетел в верхний угол, однако с выстрелом справился вратарь «Чайки» - перевел игровой снаряд на угловой. В середине тайма футболист «стаи» Эльдияр Зарыпбеков отметился ударом, но мимо цели. Вскоре коллектив из Песчанокопского добился своего и открыл счет. На 29-й минуте Андрей Ивашин исполнил навес с левого фланга, который замкнул Павел Долгов. Нападающий поразил ворота, защищаемые Вадимом Аверкиевым.При этом еще до перерыва волгоградские футболисты отыгрались. Гаджимурадов на 37-й минуте получил передачу от Ивана Пяткина и прицельно пробил в нижний угол, не оставив шансов голкиперу на спасение, и снова установилось равенство в поединке. В середине второго тайма оба главных тренера, продолжающие поиски оптимальных сочетаний перед рестартом сезона, поменяли большую часть составов своих команд. Но на двоих соперники создали минимум опасных моментов в этой половине встречи. Можно отметить, что хороший шанс отличиться имел игрок «Чайки» Никита Каверин. Он попал в перекладину на 78-й минуте. Больше футболисты обоих клубов не оказывали серьезного давления на оборону друг друга.Итог — 1:1 и третья ничья подряд «Ротора» на турецком сборе. На 11 февраля у сине-голубых запланирован очередной товарищеский матч с московской «Родиной-2», которая весной также будет выступать в «золотой» группе.