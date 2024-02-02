«Его же снесет!»: геройский поступок рабочего «Водоканала» в Котово попал на видео

В Котово сняли на видео бурные потоки воды, которые образовались на месте очередного порыва на водоводе. Кадры опубликованы в телеграм-канале Общественный контроль города Котово, сообщает V102.RU.
Камеры запечатлела работающего по пояс в бурлящих потоках рабочего, который возится около трухлявой трубы. Среди подручного материала у мужчины – в том числе и деревянные чопики.
Видео вызвало эмоциональную реакцию у жителей Котово. Люди шокированы масштабами очередного порыва водопровода и в то же время жалеют рабочего, который трудится в экстремальных условиях, в любой момент рискуя упасть в водоворот.
Напомним, как сообщало V102.RU,
накануне в Котово произошло очередное отключение воды. Город остался без ресурса из-за новой аварии на сетях. При этом часть домов отключена от водоснабжения уже пятый день подряд.
Однако подвоз питьевой воды в городе не организован. В соцсетях жители потребовали от главы Котовского района Сергея Чумакова отчитаться перед горожанами о ходе строительства новой водопроводной линии, на которую из резервного фонда региона было выделено 632 миллиона рублей. Глава района, который недавно признал срыв сроков строительства водопровода, пообещал накануне выехать на место стройки, однако до сих пор не объяснился перед горожанами.
Видео Общественный контроль города Котово/t.me