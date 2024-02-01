«Снег будем набирать»: город Котово 2 февраля отключат от водоснабжения из-за аварии

В Волгоградской области 2 февраля будет прекращена подача воды на город Котово из-за аварии на водоводе, передает V102.RU.

- Уважаемые котовчане! На водоводе Филино-Котово сегодня обнаружены две утечки. 2 февраля с 5 часов утра будет приостановлена подача воды на город до полного устранения аварии. Просим, по возможности набрать запас воды, - уведомил горожан сегодня, 1 февраля, Единый портал ЖКХ администрации г.Котово.

Жителей просят оставлять заявки на подвоз технической воды диспетчеру МУП «Котово-водоканал».

В местных пабликах котовчане сообщают, что уже некоторые улицы в Котово 4-5 дней находятся без воды и называют постоянные отключения самыми настоящими пытками. Из-за проблем с водоснабжением наблюдаются и перебои с отоплением.

- Мы живем в замкнутом круге ада, - пишут жители.

Так, например, жители ул. Свердлова утверждают, что живут без воды 4 дня и, следовательно, запастись ей не могут.

- Снег будем набирать, - заявляют жители.

Напомним, что в Котово 11 января отключали воду из-за аварии на Филинском водоводе. Еще раньше утечку здесь устраняли 9 января.

Ранее сообщалось, что на срочный ремонт водопровода в Котово в связи с его практически полной изношенностью из резервного фонда губернатора было выделено 632 миллиона рублей. Работы должны были завершиться 28 декабря 2023 года, но на данный момент подрядчик так и не представил документы, подтверждающие факт выполнения работ. Об этом заявил глава района Сергей Чумаков 12 января текущего года. По его словам, подрядчику были отправлены претензии о предоставлении документов и наложении штрафных санкций.