



В Краснооктябрьском районе Волгограда 1 февраля вечером Volkswagen на полной скорости сбил 54-летнего мужчину. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, пострадавший выбежал на дорогу на красный сигнал светофора.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на ул. Еременко в 17.20.

– По предварительной информации, 33-летний водитель Volkswagen, двигаясь на зеленый сигнал светофора, напротив дома № 82 по ул. Маршала Еременко совершил наезд на 54-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, – сообщили в пресс-службе главка полиции.

Видеокамеры дорожного наблюдения наблюдения зафиксировали момент наезда – на кадрах отчетливо видно, как мужчина перебегает первую половину дорогу, а затем, заметив несущуюся на него иномарку, ускоряется, но не успевает оказаться на безопасном от нее расстоянии. Водитель Volkswagen пытался избежать наезда, однако снес мужчину на полной скорости.

По информации полицейских, с места ДТП пострадавший пешеход был доставлен в больницу. Информацию о его состоянии ИА «Высота 102» уточняет в облкомздраве.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области