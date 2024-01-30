Происшествия

Под Волгоградом пенсионерка с перепугу стала миллионером и разорилась в один день

Происшествия 30.01.2024 13:57
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30.01.2024 13:57


В Волгоградской области жертвой мошенников стала 62-летняя работница предприятия из города Волжского, которая влезла в многомиллионную кредитную кабалу после серии звонков. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, пенсионерке звонили якобы сотрудники банков и правоохранительных органов, которые убедили женщину в том, что на нее пытаются оформить крупный кредит. 

Аферисты утверждали, что такие попытки зафиксировала служба безопасности банка. По уже классической схеме обмана они заявили, что спасти сбережения можно, но для этого нужно взять реальный кредит, а потом все средства перевести на так называемый безопасный счет. Женщина взяла в кредит более 5,5 миллиона рублей, перечислила их аферистам, а только потом поняла, что ее обманули.

Полиция напоминает, что звонки о блокировках счетов и попытках оформления кредитов поступают только от мошенников.

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