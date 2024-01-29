РПН оценил в 1,7 млрд рублей вред почве от незаконных свалок в Волгоградской области

Росприроднадзор назвал проблему с утилизацией строительных отходов одной из главных в Волгоградской области, в результате чего образуются несанкционированные свалки мусора от сноса и демонтажа зданий, отходов от проведения строительных и ремонтных работ, передает V102.RU.





В 2023 году в адрес межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям из волгоградского региона поступило более 200 обращений о несанкционированном сбросе на почву отходов производства и потребления, захламлении территорий у контейнерных площадок. Было совершено 140 выездов на указанные места, в том числе с сотрудниками полиции. Привлекались и специалисты аккредитованной лаборатории для оценки характера и размеров загрязнения, оценки вреда.





- Произведено 15 расчетов вреда, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, в результате несанкционированного сброса отходов на почву на общую сумму более 1 700 000 000 рублей, - сообщили в природоохранном ведомстве, где подвели итоги работы в 2023 году по выявлению несанкционированных свалок в Волгоградской области.





Внесено более 50 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, а именно по недопущению образования несанкционированных свалок на земельных участках органов местного самоуправления, а также участках, прилегающих к контейнерным площадкам. В суды предъявлено 10 исковых заявлений к органам местного самоуправления Волгоградской области, о понуждении провести ликвидацию несанкционированных свалок отходов производства и потребления. На настоящий момент из них ликвидирована только одна.

К административной ответственности по результатам взаимодействия с контролирующими органами привлечено 9 лиц по факту сбросов отходов на почву. Нарушителям назначено штрафов на 400 тысяч рублей.





Фото: межрегионального управления Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям