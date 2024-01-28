Расследования

«Дело обещает быть интересным»: в Волгограде судят экс-главу департамента горхозяйства Виталия Земцова

Расследования 28.01.2024 12:40
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28.01.2024 12:40


В Ворошиловском районном суде назначено первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Виталия Земцова. Как сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку суда, экс-чиновнику вменяют превышение должностных полномочий. 

Известно, что материалы дела поступили в районный суд незадолго до Нового года — 25 декабря. 17 января 2024 года была определена дата первого судебного процесса. Земцова обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). 

Следственные органы никаких официальных заявлений касательно возбуждения уголовного дела или хода расследования не делали. В чем конкретно обвиняется бывший глава департамента городского хозяйства пока остается загадкой. 

Согласно данным картотеки суда, представлять интересы бывшего чиновника предстоит адвокату Михаилу Растрыгину. Журналистам «Высоты 102» удалось связаться с юристом, однако он сообщил, что с господином Земцовым его не связывают больше никакие обязательства. 

— Я участвовал в деле на этапе предварительного расследования. Теперь у Земцова другой адвокат. К сожалению, деталями не располагаю, но одно могу сказать точно — дело обещает быть очень интересным, — кратко прокомментировал юрист. — По поводу меры пресечения: мой бывший доверитель точно не находится под стражей. Больше мне добавить нечего.    

Известно, что в прошлом Растрыгин работал в органах прокуратуры и участвовал во многих резонансных уголовных процессах, в том числе выступал гособвинителем по делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя председателя правительства Волгоградской области Павла Крупнова

Напомним, что Земцова назначили руководителем департамента городского хозяйства администрации Волгограда в январе 2015 года. Свой пост он покинул по собственному желанию в августе 2023 года. Уроженец Волжского с двумя высшими образованиями по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы» и «Маркетинг и менеджмент» в свое время начал карьеру в МУП «Трест-Дормостстрой» с должности мастера. В 2006 году перешел на работу в МУ «Комдорстрой», которое через семь лет возглавил. 

Примечательно, что когда Земцов покинул департамент городского хозяйства, в пресс-службе мэрии Волгограда отмечали, что бывший руководитель продолжит работу в госорганах, однако с тех пор о назначении Земцова куда-либо официально не сообщалось. 

Коллаж: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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