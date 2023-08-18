Общество

Мэрию Волгограда покидает глава департамента городского хозяйства Виталий Земцов

Общество 18.08.2023 19:05
0
18.08.2023 19:05


Пост руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда покидает Виталий Земцов. Как сообщает ИА «Высота 102», решение об увольнении из мэрии чиновник принял накануне.  

– Вчера, 17 августа, Виталий Юрьевич написал заявление по собственному желанию, – сообщил ИА «Высота 102» один из депутатов Волгоградской городской думы. – Насколько известно, сегодня он уже освободил пост. 

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе мэрии. 

– Виталий Земцов покинул должность с сегодняшнего дня по собственному желанию, – сообщили в администрации, уточнив, что решение теперь уже экс-главы департамента городского хозяйства связано с предстоящим переходом на новое место работы. 

Виталий Юрьевич Земцов проработал в должности руководителя департамента восемь лет – с 2015 года. 

Земцов – уроженец города Волжского. Имеет два высших образования: в 2000 году окончил Волгоградскую архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», в 2003 году – Волгоградский государственный технический университет по специальности «Маркетинг и менеджмент». Начинал трудовую карьеру в 2001 году в МУП «Трест-Дормостстрой» в должности мастера. В 2006 году перешел на работу в МУ «Комдорстрой», которое возглавил в 2013 году. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.08.2023 19:39
Общество 18.08.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 18:43
Общество 18.08.2023 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 18:09
Общество 18.08.2023 18:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.08.2023 17:30
Общество 18.08.2023 17:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 15:40
Общество 18.08.2023 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 15:22
Общество 18.08.2023 15:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 14:58
Общество 18.08.2023 14:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 14:54
Общество 18.08.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 14:30
Общество 18.08.2023 14:30
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.08.2023 14:04
Общество 18.08.2023 14:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 13:03
Общество 18.08.2023 13:03
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 11:50
Общество 18.08.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 11:04
Общество 18.08.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 10:49
Общество 18.08.2023 10:49
Комментарии

0
Далее
Общество
18.08.2023 10:18
Общество 18.08.2023 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:22
«Шов красивый и ничего не болит»: беременной волгоградке удалили аппендицит без общего наркозаСмотреть фотографии
19:39
Автомобилисту за час пришлось найти 181 тыс рублей из-за рейда приставов и ГАИ в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:05
Мэрию Волгограда покидает глава департамента городского хозяйства Виталий ЗемцовСмотреть фотографии
18:43
«Это загляденье какое-то»: россияне массово съезжаются на озеро лотосов под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
«Его рота выполнила задачу»: погибшего в СВО капитана Щетихина посмертно наградили орденом МужестваСмотреть фотографии
17:56
Разъяренная пенсионерка с винтовкой под Волгоградом угрожала убить соседаСмотреть фотографии
17:30
Мультимедийный куб установят на три дня на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
16:57
Потерявшую в ДТП детей и мужа пациентку доставили вертолетом в ВолгоградСмотреть фотографии
16:22
«На подъезде написано»: преступники подбираются к волгоградцам под видом УКСмотреть фотографии
15:40
«Фуры и пробки достали»: волгограцы опасаются транспортного коллапса 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
ПСБ первым в России провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицомСмотреть фотографии
15:22
В Волгоградской области 2 сентября изменят расписание пригородного поездаСмотреть фотографии
14:58
В центре Волгограда у дома на пр. Ленина на дороге образовался провалСмотреть фотографии
14:54
Стали известны подробности бесследного исчезновения 47-летнего волгоградцаСмотреть фотографии
14:30
Эксперты: Почти у трети жителей ЮФО за последние два года выросли доходыСмотреть фотографии
14:04
«Доверились навигатору»: во время «охоты» на дальнобоев в Волгограде выписали 1600 штрафовСмотреть фотографии
13:14
«Поступил очень гуманно»: Делимханов оправдал избиение сыном Кадырова «нелюдя Журавеля»Смотреть фотографии
13:03
На Украине погиб 33-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:30
СК: в Котово возбуждено уголовное дело после загрязнения Малой Казанки стокамиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:06
Волгоградская область увеличила зерновые запасыСмотреть фотографии
11:50
Волгоградцев предупредили о риске заражения гемофильной инфекциейСмотреть фотографии
11:34
Билайн бизнес обновил личный кабинет сервиса «Управляемый Wi-Fi»Смотреть фотографии
11:04
«Комдорстрой» судится с подрядчиком в Волгограде из-за дороги на ул. Кузнецова за 12 млн рублейСмотреть фотографии
10:49
В Волгограде восстанавливают 16-метровый барельеф «58 дней в огне» на Доме ПавловаСмотреть фотографии
10:18
Стало известно состояние выжившей в смертельной аварии под Волгоградом женщиныСмотреть фотографии
10:12
На окраине Фролово выгорело 9 га травы у городской свалкиСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде малолетний ребенок выпал из окна четвертого этажаСмотреть фотографии
09:29
На волгоградской трассе в лобовом ДТП разбилась семья, ехавшая в Питер. Погибли трое детейСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградскую область к выходным вернется жара до +38 °ССмотреть фотографии
08:30
«Это же для свиней!»: в Котово из кранов снова полилась грязь вместо водыСмотреть фотографии
 