Мэрию Волгограда покидает глава департамента городского хозяйства Виталий Земцов

Пост руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда покидает Виталий Земцов. Как сообщает ИА «Высота 102», решение об увольнении из мэрии чиновник принял накануне.

– Вчера, 17 августа, Виталий Юрьевич написал заявление по собственному желанию, – сообщил ИА «Высота 102» один из депутатов Волгоградской городской думы. – Насколько известно, сегодня он уже освободил пост.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе мэрии.

– Виталий Земцов покинул должность с сегодняшнего дня по собственному желанию, – сообщили в администрации, уточнив, что решение теперь уже экс-главы департамента городского хозяйства связано с предстоящим переходом на новое место работы.

Виталий Юрьевич Земцов проработал в должности руководителя департамента восемь лет – с 2015 года.

Земцов – уроженец города Волжского. Имеет два высших образования: в 2000 году окончил Волгоградскую архитектурно-строительную академию по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», в 2003 году – Волгоградский государственный технический университет по специальности «Маркетинг и менеджмент». Начинал трудовую карьеру в 2001 году в МУП «Трест-Дормостстрой» в должности мастера. В 2006 году перешел на работу в МУ «Комдорстрой», которое возглавил в 2013 году.