Происшествия

На территории агрофирмы автобус насмерть придавил водителя

Происшествия 26.01.2024 19:49
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26.01.2024 19:49


В Руднянском районе Волгоградской области 53-летнего мужчину придавил служебный автобус «ПАЗ». По информации экстренных служб, трагедия произошла в рабочем Матышевском сельском поселении при проведении ремонтных работ. 

Так, в частности, сообщается, что накануне, 25 января, на территории элеватора, расположенного по адресу с. Матышево, 1 сотрудник АО «Дельта-Агро» ремонтировал балку автобуса. В какой-то момент «ПАЗ» сорвался и придавил водителя. От полученных травм пострадавший скончался. 

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Предварительная причина – нарушение техники безопасности .

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