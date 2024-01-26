На территории агрофирмы автобус насмерть придавил водителя





В Руднянском районе Волгоградской области 53-летнего мужчину придавил служебный автобус «ПАЗ». По информации экстренных служб, трагедия произошла в рабочем Матышевском сельском поселении при проведении ремонтных работ.

Так, в частности, сообщается, что накануне, 25 января, на территории элеватора, расположенного по адресу с. Матышево, 1 сотрудник АО «Дельта-Агро» ремонтировал балку автобуса. В какой-то момент «ПАЗ» сорвался и придавил водителя. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Предварительная причина – нарушение техники безопасности .