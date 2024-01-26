Ледяной плен. Волгоградские дворы обросли непроходимыми торосами

В редакцию ИА «Высота 102» обратились жители дома №25 по улице Менжинского с жалобой на сковавшие их внутридворовую дорогу ледяные торосы. Со слов горожан, уже не первый год они испытывают такие проблемы. Выбраться за периметр двора без потерь –сложная задача как для пешеходов, так и для автомобилистов. Нередки случаи, когда из-за ледяных ухабов не могут пробиться к подъездам машины скорой помощи. А таксисты уже давно не берут заказы с этого адреса.

И такая ситуация, сообщают журналисты «Высоты 102», в большинстве дворов Волгограда. Сегодня съемочная группа информагентства оценила состояние внутридворовых проездов в Краснооктябрьском и Центральном районах. В большинстве случаев корреспондентов поджидали ледяные ловушки, а жильцы домов по улицам Рихарда Зорге, 51 и Землянского, 7, пытались подобрать парламентские выражения, разъезжаясь ногами на январском льду.

Подробности — в видеосюжете ИА «Высота 102».





Напомним, что в начале января 2022 года на совещании в мэрии, где обсуждалась концепция десятилетней программы развития города-героя, было заявлено, что Волгоград получит миллиард рублей на ремонт внутриквартальных и внутридворовых дорог на ближайшие три года.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»