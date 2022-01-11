Волгограду дадут 1 миллиард на ремонт внутридворовых дорог

Общество 11.01.2022 17:22
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11.01.2022 17:22
Волгоград получит миллиард рублей на ремонт внутриквартальных и внутридворовых дорог на ближайшие три года. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», было заявлено на сегодняшнем совещании в мэрии, где обсуждалась концепция десятилетней программы развития города. Комплексные работы по восстановлению внутридворовой инфраструктуры позволят привести в порядок не только проезды, но также восстановить освещение и установить лавочки перед подъездами во многих дворах, считают в мэрии. Решение о выделении денег принято губернатором.
Напомним, тема развития города-героя была поднята главой региона Андреем Бочаровым 4 января на встрече с руководством города. Волгоград планируется развивать как центр Волгоградской агломерации – Волгоградской области, куда входят территории муниципальных образований, соединенных между собой и с соседними регионами страны развитой транспортной инфраструктурой. Глава Волгограда Владимир Марченко отметил, что при разработке программы будут в первую очередь учтены вопросы, которые непосредственно волнуют волгоградцев – это качество оказания услуг в социальной сфере, ЖКХ, транспортное обслуживание, состояние внутриквартальных проездов и дворовых территорий, благоустройство общественных пространств, освещение дворов и внутригородских дорог. По многим из этих направлений работа уже начата, заверили в администрации города.
Предложения по развитию Волгограда бдут подготовлены в течение месяца. Затем их представят на обсуждение жителей, экспертов, общественников и инвесторов, пообещали в мэрии.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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