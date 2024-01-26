Волгоградцы сняли на видео драку покупателей в аптеке на ул. Титова





В Волгограде полиция проводит проверку по факту драки, произошедшей в аптеке на ул. Титова. Часть происшествия, сообщает ИА «Высота 102», сняли на видео покупатели. Сегодня кадры, на которых толкаются в торговом зале мужчина и женщина, распространяются в социальных сетях.

Отметим, что судить по видео том, кто прав, а кто виноват, невозможно. Короткий ролик продолжительностью всего 17 секунд начинается с того, что мужчина прижимает к полу лежащую на спине женщину, которая затем вскакивает и хватает оппонента за горло. На записи также отчетливо слышно, как истошно при этом кричит в торговом зале напуганный ребенок.

Меж тем, как стало известно «Высоте 102», потасовка произошла в аптеке «Вита» в Краснооктябрьском районе в начале текущей недели. По имеющимся сведениям, поверженная на пол героиня видео поплатилась в торговой точке за то, что, не желая ожидать своей очереди, стала сыпать оскорблениями в адрес мужчины и его дочери. Первой пострадала молодая волгоградка, а пожилой мужчина лишь вступился за свою дочь, которая обратилась в полицию с заявлением.

– По факту поступившего заявления проводится проверка, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото, видео: Плохие новости 18+ /t.me