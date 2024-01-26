В Волгограде мужчина скончался в ожидании электрички

В Центральном районе Волгограда накануне на железнодорожной платформе по улице Балонина, 10 на глазах у очевидцев скончался мужчина, сообщает V102.RU.
— Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Организована процессуальная проверка, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По некоторой информации, у скончавшегося были проблемы с сердцем.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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