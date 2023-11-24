Происшествия

Уезжавший в Москву мужчина умер на автовокзале Волгограда

Происшествия 24.11.2023 13:50
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24.11.2023 13:50


В Центральном районе Волгограда на автовокзале на глазах у пассажиров скончался 42-летний мужчина, следовавший в Москву. Как сообщает V102.RU, инцидент произошел накануне на платформе № 1. 

— Мужчина скончался в присутствии очевидцев на автовокзале по улице Михаила Балонина. Направлялся в Москву рейсовым автобусом, где почувствовал себя плохо, в связи с чем автобус припарковали и вызвали бригаду СМП. Однако до прибытия медиков мужчина скончался, — прокомментировала информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

В волгоградском следкоме уточнили, что по факту смерти мужчины инициирована доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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