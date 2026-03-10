Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

В Камышине мама с тремя детьми отравились угарным газом

10.03.2026 19:37
0
10.03.2026 19:37


Происшествие случилось в Камышине Волгоградской области 7 марта. По данным Инфокам, семья была доставлена в Центральную городскую больницу. По информации управления по делам ГО, ЧС и мобилизационной работы, семья проживает в одной из многоэтажек в 4-ом микрорайоне. Среди пострадавших несовершеннолетних – малыш 2025 года рождения. V102.RU уточняет информацию о состоянии отравившихся в облкомздраве.

Напомним, как сообщало V102.RU, 18 февраля в Камышине произошел аналогичный случай. Тогда также была госпитализирована семья - родители  с 12-летним ребенком. Через несколько дней камышан выписали.

Причиной происшествия в обоих случаях явилось нарушение устройства дымовыводящего канала газовой колонки.


