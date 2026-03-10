Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего дома





Воспитанник спортивного клуба «Спарта», где занимаются боксеры и кикбоксеры, вывел пожилого мужчину из горящего дома. Как рассказали в администрации Волжского Волгоградской области, происшествие случилось вечером 9 марта в поселке Верхнепогромное. Боксер Фирдавс Одинаев проезжал по поселку, когда услышал взрыв газа на летней кухне на одной из улиц частного сектора.

Молодой человек немедленно вызвал пожарных. А до приезда огнеборцев вывел дедушку из объятой огнем постройки. Кроме того, он обесточил кухню - перерубил провода топором, чтобы не ударило током при тушении. Когда пожарные примчались по вызову, спортсмен помог спасателям с развертыванием рукавов и проконтролировал перекрытие газа.

Благодаря своевременной помощи молодого человека пожарные быстро справились с огнем и никто не пострадал. Фирдавс покинул место происшествия, когда опасность миновала.

Фото администрации Волжского