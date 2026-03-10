Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм
Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...
Федеральные новости
 Штрафы выросли в 2,5 раза: Владимир Путин утвердил поправки в КоАП
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон № 48-ФЗ от 8 марта 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», документ вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)...
Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего дома

Воспитанник спортивного клуба «Спарта», где занимаются боксеры и кикбоксеры, вывел пожилого мужчину из горящего дома. Как рассказали в администрации Волжского Волгоградской области, происшествие случилось вечером 9 марта в поселке Верхнепогромное. Боксер Фирдавс Одинаев проезжал по поселку, когда услышал взрыв газа на летней кухне на одной из улиц частного сектора. 

Молодой человек немедленно вызвал пожарных. А до приезда огнеборцев вывел дедушку из объятой огнем постройки. Кроме того, он обесточил кухню - перерубил провода топором, чтобы не ударило током при тушении. Когда пожарные примчались по вызову, спортсмен помог спасателям с развертыванием рукавов и проконтролировал перекрытие газа.

Благодаря своевременной помощи молодого человека  пожарные быстро справились с огнем и никто не пострадал. Фирдавс покинул место происшествия, когда опасность миновала. 

Фото администрации Волжского

16:37
Профессия – Человек: волгоградцы рассказали, почему выбрали помогающие специальностиСмотреть фотографии
16:20
Парковку у Центрального кладбища в Волгограде сделают платнойСмотреть фотографии
16:17
На юге Волгограда за 350 млн рублей продают ТЦ «Гурман»Смотреть фотографии
15:34
Сотрудник «Красного октября» победил в конкурсе среди уполномоченных по охране трудаСмотреть фотографии
15:23
Мать Героя России о памятнике участникам СВО в Волгограде: «Я увидела своего сына»Смотреть фотографии
15:19
В Волгограде открылась крупнейшая выставка цифрового искусстваСмотреть фотографии
15:19
ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в ТелеграмСмотреть фотографии
14:45
Боксер из Волжского вывел пенсионера из горящего домаСмотреть фотографии
13:34
Оргкомитет утвердил проект народного памятника героям СВО в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:13
Денежную прибавку за возраст и инвалидность стали получать волгоградцыСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде строят 0,73 кв.м жилья на человекаСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде ищут поджигателя двух иномарок у ЖК на пр. ЖуковаСмотреть фотографии
11:28
Волгоградцам пообещали геомагнитный штиль до 14 мартаСмотреть фотографии
11:24
Волгоградец из мести нарушил банковскую тайну и пошел под судСмотреть фотографии
10:53
В МВД сообщили подробности гибели двух человек в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:43
Суд в Волгограде решит судьбу экс-депутата Станислава КоротковаСмотреть фотографии
10:26
В Волгограде «Союзмультфильм» требует 100 тысяч рублей за ЧебурашкуСмотреть фотографии
10:12
Убийство в элитном ЖК в Ростове: подозреваемый найден мертвым под КраснодаромСмотреть фотографии
09:50
Под Волгоградом полицейские спасли попавшего в снежную ловушку водителяСмотреть фотографии
09:35
Сирены вновь включат в Волгограде 12 мартаСмотреть фотографии
09:22
В центре Волгограда закрылся ресторан быстрого питанияСмотреть фотографии
08:48
В Волгограде предотвратили реализацию опасного молокаСмотреть фотографии
08:46
Волгоградцы, несмотря на рост цен, стали чаще закупаться продуктамиСмотреть фотографии
08:21
В обкомтруде назвали волгоградцам условия получения выходных для диспансеризацииСмотреть фотографии
08:07
Волгоградцам напомнили о следующих длинных выходныхСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: над территорией страны уничтожили 17 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:15
Волгоградцев ожидают плановые отключения воды. Когда и почему?Смотреть фотографии
06:41
Застрявших на Ближнем Востоке туристов массово вывозят в РоссиюСмотреть фотографии
06:21
Волгоградскую область ждут сумасшедшие температурные качелиСмотреть фотографии
23:01
«Ротор» сыграл вничью с «Уралом», пропустив на 90+4‑й минутеСмотреть фотографии
 