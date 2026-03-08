Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

Актуально

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
Федеральные новости
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Происшествия

Под Волгоградом спустя шесть суток обнаружили тело утонувшего волжанина

Происшествия 08.03.2026 18:47
0
08.03.2026 18:47


В городе Волжском Волгоградской области завершились поиски утонувшего 30-летнего мужчины. В связи с тяжелыми гидрологическими условиями водолазам удалось обнаружить тело мужчины спустя 6 суток. 

- Сегодня поиски были завершены, тело погибшего обнаружено, поднято с грунта и передано сотрудникам органов внутренних дел, - рассказали в ГКУ «Служба спасения».


Напомним, водолазов к поисковым работам привлекли по заявке УМВД России по городу Волжскому – мужчину искали специалисты Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» в районе СНТ «Химик». 

Фото: ГКУ «Служба спасения»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
08.03.2026 19:55
Происшествия 08.03.2026 19:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.03.2026 18:47
Происшествия 08.03.2026 18:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.03.2026 12:00
Происшествия 08.03.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2026 09:24
Происшествия 07.03.2026 09:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.03.2026 08:43
Происшествия 07.03.2026 08:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2026 19:18
Происшествия 06.03.2026 19:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2026 16:17
Происшествия 06.03.2026 16:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2026 08:41
Происшествия 06.03.2026 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.03.2026 06:31
Происшествия 06.03.2026 06:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2026 15:05
Происшествия 05.03.2026 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2026 10:56
Происшествия 05.03.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2026 08:04
Происшествия 05.03.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2026 07:45
Происшествия 05.03.2026 07:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.03.2026 06:15
Происшествия 05.03.2026 06:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.03.2026 21:00
Происшествия 04.03.2026 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:20
Инспекторы ДПС завалили цветами волгоградских автомобилистокСмотреть фотографии
20:35
В Волжском избрали нового окружного атаманаСмотреть фотографии
19:55
Второго за сутки утопленника обнаружили спасатели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:30
Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:47
Под Волгоградом спустя шесть суток обнаружили тело утонувшего волжанинаСмотреть фотографии
18:20
«Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгоранияСмотреть фотографии
17:40
Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысячСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию КовалевуСмотреть фотографии
16:20
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:42
Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцыСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде трое суток разыскивают 40-летнего мужчинуСмотреть фотографии
14:42
Два козленка появились на свет в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
14:05
Волгоградкам рассказали о выплате за первенца в 2026 годуСмотреть фотографии
13:35
Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассниковСмотреть фотографии
13:00
Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:32
В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛАСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса MercedesСмотреть фотографии
11:20
Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессииСмотреть фотографии
10:45
Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделеСмотреть фотографии
10:16
Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 МартаСмотреть фотографии
10:01
Путин поздравил россиянок с Международным женским днемСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:55
Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградокСмотреть фотографии
08:43
В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
08:13
В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропортаСмотреть фотографии
07:36
Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 мартаСмотреть фотографии
07:24
Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:11
В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасностиСмотреть фотографии
22:26
Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
 