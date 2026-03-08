



В городе Волжском Волгоградской области завершились поиски утонувшего 30-летнего мужчины. В связи с тяжелыми гидрологическими условиями водолазам удалось обнаружить тело мужчины спустя 6 суток.

- Сегодня поиски были завершены, тело погибшего обнаружено, поднято с грунта и передано сотрудникам органов внутренних дел, - рассказали в ГКУ «Служба спасения».





Напомним, водолазов к поисковым работам привлекли по заявке УМВД России по городу Волжскому – мужчину искали специалисты Тракторозаводского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» в районе СНТ «Химик».

Фото: ГКУ «Служба спасения»