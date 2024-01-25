«Спартак» по пенальти дважды проиграл «Динамо» в родном бассейне









Ватерполисты волгоградского «Спартака» неудачно провели 13-й тур Суперлиги, на выезде уступив астраханскому «Динамо-СШОР» в двух играх в серии послематчевых пенальти, сообщает V102.RU.







Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Перед очными противостояниями динамовцы лидировали в турнирной таблице, опережая спартаковцев на четыре очка. Поэтому подопечные Владимира Карабутова имели хороший шанс догнать своих конкурентов в случае успеха в обеих встречах. В стартовой игре тура красно-белые открыли счет на 3-й минуте. Отличился капитан команды Михаил Рудай.Валерий Рачителев сравнял в середине первой четверти, однако еще до перерыва гости получили право на исполнение пенальти, который успешно реализовал Сергей Буланаев. Во второй восьмиминутке астраханцы догоняли оппонентов, а волгоградцы вырывались вперед. Кроме того, Рудай реализовал контратаку и увеличил преимущество до двух мячей, но Андрей Балакирев снова сократил отставание до минимума.Третий период открыл гол Буланаева. «Динамо» ответило двумя точными попаданиями подряд. Забросили Олег Дьяков и Тимур Сыкалов с пятиметрового. Далее команды обменялись мячами, а до последнего перерыва Максим Шулев отметился результативным действием , после чего счет стал 8:7 в пользу «Спартака». В заключительной четверти зрители увидели один гол от динамовцев, который позволил им свести основное время вничью — 8:8. Победитель игры определялся в серии пенальти, в которой точнее оказались хозяева. Владимр Нежинский не реализовал свою попытку, а вот астраханцы все свои шансы использовали по максимуму и не промахивались и в итоге выиграли в матче с общим счетом 13:12.Повторная встреча накануне началась с реализации пенальти в исполнении Буланаева. Хозяева вскоре вышли вперед, но голы Буланаева в большинстве и Кирилла Носаева снова помогли красно-белым вернуть преимущество. Роман Усов по итогам первого периода сделал счет 4:2. Во втором отрезке команды в очередной раз порадовали количеством точных попаданий в обе стороны. К большому перерыву спартаковцы лидировали — 6:5.В третьей восьмиминутке Буланаев и Усов увеличили отрыв до трех мячей, однако динамовцы устремились в погоню и сравняли — 8:8. В четвертом периоде сначала команды обменялись голами. За волгоградцев отличился Буланаев с пятиметрового, за астраханцев Сыкалов. До окончания поединка команды еще по разу поразили ворота друг друга и основное время снова закончилось вничью — 10:10. В серии пенальти снова удача оказалась на стороне бело-голубых. Они повторно продемонстрировали идеальную реализацию с точки, тогда как у спартаковцев не смог забить Артем Ашаев. Хозяева одержали итоговую вторую победу подряд — 15:13«Динамо-СШОР» после этого тура закрепилось на первом месте, набрав 71 очко. На шесть баллов меньше теперь у «Спартака», который остался на второй строчке. На третьей позиции находится казанский «КОС-Синтез» с двумя матчами в запасе. Волгоградские ватерполисты 2 и 3 февраля примут в родном бассейне питерскую «Балтику».