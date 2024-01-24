В Белгородской области упал самолет ВКС Ил-76

В Белгородской области сегодня, 24 января, потерпел крушение борт воздушно-космических сил ИЛ-76. Как сообщает V102.RU со ссылкой на «Российскую газету», на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

— Происшествие в Корочанском районе. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Изменил свой рабочий график и выехал в район. Все подробности позже, — заявил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточняет «Российская газета», тяжелый транспортник упал около 11.00 по московскому времени. Пленные украинской армии предназначались для обмена. Сам момент крушения попал на видео.

Видео: Раньше всех. Ну почти. / t.me