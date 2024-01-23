Федеральные новости

Авиаперелеты могут подорожать в России еще на 10%

Федеральные новости 23.01.2024 14:07
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23.01.2024 14:07


Совокупность факторов (прогнозируемое снижение господдержки, последствия пандемии и санкций, рост издержек на обслуживание парка) приведет в 2024 году к повышению стоимости авиабилетов в России примерно на 10%. Таким прогнозом поделился с «Парламентской газетой» главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров.  

Так, в частности, напомнил он, в последние годы темпы удорожания авиабилетов значительно отставали от темпов роста издержек авиакомпаний. И прежде всего этому способствовало государственное финансирование отрасли в 2022 году – авиакомпаниям в качестве субсидий было предоставлено 170 млрд рублей – беспрецедентная до того сумма. Но в условиях санкций издержки перевозчиков стали расти – и уже начиная с весны 2023 года компании стали активнее переносить возросшие затраты в цены на авиабилеты.  

По данным Росстата, цена перелета по России в экономклассе в 2023 году выросла на 22,2%. По мнению Романа Гусарова, в этом году подорожание будет менее заметным, но ожидать удешевления стоимости билетов точно не стоит. 

Субсидии от государства вряд ли для компенсации расходов вряд ли стоит ожидать в тех объемах. Поэтому цены будут расти, но уже более скромными темпами, примерно в рамках инфляции. Скорее всего, в следующем году рост будет в районе 10 процентов, — резюмировал Гусаров.

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