Создание опорного медцентра под Волгоградом завершится к концу 2024 года

Губернатор Волгоградской области 23 января отправился с рабочей поездкой в город Волжский, где, как сообщает ИА «Высота 102», проинспектировал ход реализации приоритетного проекта по развитию опорного медцентра всего Заволжья — больницы им. С.З.Фишера.

Губернатор осмотрел отделения, расположенные в девятиэтажном корпусе стационара. Сегодня здесь, без остановки планового и экстренного приема пациентов, ведется капитальный ремонт. Медицинское учреждение продолжает оказывать и специализированную помощь населению. Андрей Бочаров акцентировал внимание не только на сроках завершения работ, но и на высоком качестве.





– Хотел бы попросить застройщика внимательно относиться к созданию условий для пациентов и работников — нужно, чтобы они находились в комфортной обстановке. Это задача номер один, – сказал он. Напомним, что госконтрактом по ремонту помещений на 1, 2, 4-9 этажах блоков А, Б, В основного здания стационара отдельно прописано формирование комфортной для пациентов среды. Так, в медцентре в каждой палате оборудуют санитарные узлы с душевыми кабинами.

Губернатор также осмотрел и новое центральное стерилизационное отделение (ЦСО), которое позволило сократить сроки и повысить качество стерилизации инструментов и медизделий, увеличить пропускную способность по обеспечению стерилизационными продуктами операционного блока.

– Реализовывать такие проекты сложно, даже несмотря на большой объем финансирования. В чем сложность? В том, что мы не имеем право остановить оказание помощи. Можно было бы сделать это за три года, но это означало бы прекращение оказания помощи жителям Заволжья – а это почти 600 тысяч, – пояснил Андрей Бочаров. – Не может не радовать, что весь объем работ, который мы запланировали на 2023 год, выполнен.





Он также подчеркнул, что при выполнении капремонта зданий выявляются скрытые дефекты, которые ранее не были заметны, — и для их устранения требуются дополнительные усилия.

– Работы, проводимые здесь, очень сложные, разноплановые. Требуется очень серьезное и кропотливое отношение к принятию решений и их реализации. Проект по созданию опорного медицинского центра третьего уровня для всего Заволжья выходит на финишную прямую. До конца 2024 года мы должны завершить все основные работы, – подытожил Андрей Бочаров.

В 2025 год на базе больницы Фишера проведут благоустройство территории, модернизируют столовую и т.д.