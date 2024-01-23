Происшествия

В Волгограде водитель Audi сбил двух девочек и скрылся

Происшествия 23.01.2024 10:40
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23.01.2024 10:40


Полицейские задержали 73-летнего водителя Audi, который сбил двух девочек на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Краснооктябрьском районе напротив дома № 13К по ул. Маршала Еременко.

По предварительным данным, накануне днем управляющий иномаркой пенсионер, при выполнении поворота совершил наезд на двух девочек 12 и 13 лет и скрылся с места ДТП. Установлено, что дети переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавших доставили в больницу.

В отношении водителя составлены административные материалы. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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