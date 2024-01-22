Расследования

В суде Волжского допросят обвиняемого в гибели ребенка Газаряна

Расследования 22.01.2024 20:10
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22.01.2024 20:10


В Волжском городском суде Волгоградской области отложили очередное заседание по уголовному делу по факту гибели 13-летнего подростка в аквапарке «XXI век» в связи с болезнью директора водного комплекса Григория Газаряна. 

Собственный источник «Высоты 102» не исключает, что в следующем заседании суд, наконец, допросит руководителя развлекательного центра. В предыдущем процессе были заслушаны показания троих фигурантов дела — исполнительного директора аквапарка Павла Самборского, оператора водного комплекса Руслана Макулова и одного из инструкторов Алексея Захарова. Подсудимые свою вину категорически не признают. 

Также в Волжском горсуде должен был выступить эксперт, которому предстояло рассказать о безопасности аттракционов. Однако его не смогли допросить сначала из-за болезни, а потом он просто ушел в отпуск. 

Напомним, что директору, исполнительному директору и еще троим сотрудникам аквапарка инкриминируют п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 26 июня 2022 года 13-летний подросток вместе с семьей приехал из Астрахани в аквапарк Волжского. Мальчик скатился с одной из горок в бассейн, где утонул, пробыв в воде семь минут. При этом никто из спасателей и других сотрудников комплекса не обратил внимания на тонущего ребенка. 

Также выяснилось, что у оператора и инструкторов-спасателей отсутствовало необходимое образование и навыки, в том числе по оказанию первой помощи. Ко всему прочему руководитель комплекса и исполнительный директор не удосужились зарегистрировать аттракционы через Гостехнадзор. 

Напомним, что аквапарк «XXI век» не раз фигурировал в довольно неприятных историях. В июле 2021 года 12-летний подросток из Советского района Волгограда сломал на водных горках позвоночник. В августе семью Шаумуруновых из Астрахани с сыном-аутистом не пустили в бассейн, мотивируя это соображениями безопасности. Также на водных аттракционах получил травму лица 5-летний ребенок.

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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