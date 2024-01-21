Женщина за рулем иномарки спровоцировала ДТП с пострадавшими в Камышинском районе

Стали известны обстоятельства столкновения двух автомобилей на трассе в Камышинском районе Волгоградской области, где пострадали три человека. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, аварию спровоцировала 39-летняя водитель Renault SR.

- При повороте налево не убедилась в безопасности маневра, создала помеху в движении автомобилю «Лада Гранта», совершающему обгон, который в результате выехал на встречную обочину и совершил столкновение с выезжающим на автодорогу «Сызрань-Саратов-Волгоград» со стороны ул. Маресьева с прилегающей территории автомобилем «Лада Калина» под управлением 65-летнего водителя, - рассказали в главке.

По данным ведомства, в больницу были доставлены 15-летний пассажир «Лады Гранта» и 65-летний водитель «Лада Калина».

ДТП произошло накануне днем 508 км ФАД 1Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Ранее сообщалось, что врачи на месте оказали помощь 15-летнему подростку, а также 19-летнему и 66-летнему водителям, а потом всех троих госпитализировали в отделение травматологии Центральной городской больницы.

Фото: ГБУЗ «КССМП»