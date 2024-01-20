На трассе под Камышином разбились два автомобиля: трое пострадавших

Происшествия 20.01.2024 15:47
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20.01.2024 15:47
На трассе в Камышинском районе Волгоградской области в ДТП пострадали три человека. Как сообщили V102.RU в ГБУЗ КССМП, на аварию с участием двух легковых автомобилей выезжали две бригады скорой помощи.
Врачи на месте оказали помощь 15-летнемуподростку, а также 19-летнему и 66-летнему водителям. Всех троих госпитализировали в отделение травматологии Центральной городской больницы.Фото ГБУЗ КССМП VK.com
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