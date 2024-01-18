Происшествия

«Привет дорожникам!»: под Волгоградом иномарка «добила» раскуроченную в ДТП «десятку»

Происшествия 18.01.2024 20:40
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18.01.2024 20:40


Волгоградские водители 19 января поделились видео, на котором зафиксировано дорожно-транспортное происшествие на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба», случившееся накануне. На кадрах отчетливо видно, как водитель иномарки не справляется с управлением и врезается в «десятку», пострадавшую в ДТП тем же утром. 



Напомним, что первая авария произошла в Среднеахтубинском районе около 08.00 18 января. 

По предварительным данным, 34-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «МАЗ». В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в медучреждение, – сообщили сегодня обстоятельства в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Ранее также сообщалось, что первыми на помощь пострадавшему в аварии водителю пришли бойцы ОМОН, ставшие свидетелями происшествия. Сотрудники Росгвардии извлекли мужчину из раскуроченной машины и оказали доврачебную помощь.

Вторая авария, судя по видеокадрам, опубликованным Telegram-каналом «ДТП и ЧП Волжский», произошла уже тогда, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Вероятнее всего, столкновение произошло по причине плохих дорожных условий. 

Трасса вчера на данном участке была очень скользкой. Подписчики сообщают, что ехать было очень страшно, – подтверждают авторы Telegram-канала. 

По имеющейся информации, во втором ДТП никто не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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