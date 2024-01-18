



Волгоградские водители 19 января поделились видео, на котором зафиксировано дорожно-транспортное происшествие на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба», случившееся накануне. На кадрах отчетливо видно, как водитель иномарки не справляется с управлением и врезается в «десятку», пострадавшую в ДТП тем же утром.





Напомним, что первая авария произошла в Среднеахтубинском районе около 08.00 18 января.

– По предварительным данным, 34-летний водитель «ВАЗ-2110» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «МАЗ». В результате ДТП водитель легкового автомобиля доставлен в медучреждение, – сообщили сегодня обстоятельства в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ранее также сообщалось, что первыми на помощь пострадавшему в аварии водителю пришли бойцы ОМОН, ставшие свидетелями происшествия. Сотрудники Росгвардии извлекли мужчину из раскуроченной машины и оказали доврачебную помощь.

Вторая авария, судя по видеокадрам, опубликованным Telegram-каналом «ДТП и ЧП Волжский», произошла уже тогда, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Вероятнее всего, столкновение произошло по причине плохих дорожных условий.

– Трасса вчера на данном участке была очень скользкой. Подписчики сообщают, что ехать было очень страшно, – подтверждают авторы Telegram-канала.

По имеющейся информации, во втором ДТП никто не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области