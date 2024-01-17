Бойцы ОМОН спасли под Волгоградом пострадавшего в лобовом ДТП водителя

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области бойцы Росгвардии помогли водителю, заблокированному в искореженном автомобиле после ДТП. Сотрудники ОМОН случайно стали свидетелями лобового столкновения грузовика и «десятки». Об этом ИА «Высота 102» рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Волгоградской области.





– Рано утром на одной из дорог в Среднеахтубинском районе прямо на глазах росгвардейцев, направлявшихся на службу на личном транспорте, лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и грузовик МАЗ, – пояснили в управлении. – Бойцы ОМОН незамедлительно остановились, вызвали экстренные службы и оказали доврачебную помощь пострадавшему водителю легковой машины.

Сообщается, что жизни водителя «десятки» ничего не угрожает. С места ДТП пострадавший был доставлен в больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

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Фото, видео: Управление Росгвардии по Волгоградской области