В квартиру известного в Волгограде историка, публициста, журналиста издания «Кавказский узел»* Вячеславу Ященко пришли с обыском утром, 18 января. Как рассказал V102.RU обескураженный столь ранним визитом силовиков корреспондент, правоохранители изъяли у него ноутбук, жесткий диск и телефон.

– Честно говоря, я сильно удивлен. У меня в жизни первый раз такое. Бывало, конечно, что раньше меня задерживали за освещение митингов, но чтобы с обыском в шесть утра приходили пять человек. Такое впервые. Четверо оперативников ГУ МВД России по Волгоградской области и участковый. Показали мне постановление следователя СК на обыск от 17 января. Их интересовала информация о местонахождении бывшего координатора штаба Навального* Евгения Кочегина*, на которого возбудили уголовное дело по статье о фейках. Но, простите, меня можно опросить и без обыска. Зачем происходило этой действо – для меня загадка. Перебудили весь подъезд, искали понятых, составляли протоколы изъятия. Хотели меня опросить, я отказался, мотивируя это ст. 51 Конституции. Адвоката мне не предоставили. В итоге мой работодатель выделил мне защитника, – рассказал Вячеслав Ященко информагентству.

В СУ СК России по Волгоградской области по поводу обысков в квартире журналиста комментарий не предоставили.

Напомним, что в мае 2022 года Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Кочегина*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В настоящий момент он находится в федеральном розыске. Оппозиционеру грозит до десяти лет тюрьмы за публичную дискредитацию российской армии и госорганов.

Мера пресечения в отношении Кочегина* избрана заочно на два месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента водворения на территорию России в порядке экстрадиции. По некоторой информации, Кочегин*, скрывающийся в Грузии, размещал в авторском Telegram-канале посты о дискредитации российских военных, участвующих в СВО на Украине, а также российских госдеятелей. В Волгограде оппозиционера неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Фото: ИА «Высота 102»

*«Кавказский узел» — интернет-издание, компанией-учредителем которого является ООО «Мемо», внесенное Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

*Штаб Навального — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ, *Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.

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