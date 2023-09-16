Минюст внес волгоградца Евгения Кочегина в список иноагентов

Евгений Кочегин внесен в список иноагентов. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт Минюста РФ. В опубликованной на сайте информации говорится, что «Е.С. Кочегин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, осуществлял деятельность, направленную на формирование негативного образа Российской Федерации».
Также, цитата, он принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине.
Напомним
, в апреле прошлого года на бывшего координатора штаба Навального* в Волгограде Евгения Кочегина возбудили уголовное дело. Оппозиционеру грозило до десяти лет колонии за публичную дискредитацию ВС РФ и госорганов.
Евгений Кочегин покинул Россию и, по некоторым данным, до последнего времени проживал в Грузии.
*Штаб Навального — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ. Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.