







Центральный районный суд заочно арестовал на два месяца бывшего координатора штаба Навального* в Волгограде Евгения Кочегина, сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Органами предварительного следствия Кочегин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.207.3 УК РФ - публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. По данной статье ему грозит до 10 лет колонии. В настоящий момент Кочегин находится в федеральном розыске.

Мера пресечения будет исчисляться с момента его задержания на территории России либо с момента водворения на территорию РФ в порядке экстрадиции. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По некоторой информации, Кочегин, скрывающийся в Грузии, размещал в авторском телеграм-канале посты о дискредитации российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также российских государственных деятелей. В Волгограде оппозиционера неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях.







*Штаб Навального — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ. Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов.



