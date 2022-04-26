Расследования

На экс-координатора штаба Навального* в Волгограде возбудили дело

Расследования 26.04.2022 21:42
26.04.2022 21:42


На бывшего координатора штаба Навального* в Волгограде Евгения Кочегина возбудили уголовное дело. Как стало известно ИА «Высота 102» сегодня, 26 апреля, оппозиционеру грозит до десяти лет колонии за публичную дискредитацию ВС РФ и госорганов. 

— Действия Кочегина квалифицированы по п. «д» ч. 2 ст. 207.3. УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, — сообщил собственный источник информагентства в следственных органах.

Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

По некоторой информации, Кочегин, скрывающийся в Грузии, размещал в авторском телеграм-канале посты о дискредитации российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, а также российских государственных деятелей. В Волгограде оппозиционера неоднократно привлекали к административной ответственности за участие в несанкционированных акциях. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

*Штаб Навального — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ. Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов. 

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