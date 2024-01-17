Расследования

Волгоградка трижды «пыталась» подорвать дом на ул. Гремячинской

Расследования 17.01.2024 17:16
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17.01.2024 17:16


В Волгограде Красноармейский районный суд готовится к рассмотрению уголовного дела в отношении местной жительницы, которая трижды сообщала о готовящихся взрывах в жилом доме. Об этом ИА «Высота 102» рассказали в суде. 

По информации пресс-службы суда, волгоградка обвиняется по ч.1 ст.207 УК РФ. Все три раза она звонила в экстренные службы, пребывая в «игривом состоянии». 

Органами предварительного следствия женщина обвиняется в том, что в декабре 2022 года, а также в марте и апреле 2023 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в экстренные службы и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве по месту ее жительства на улице Гремячинской в Красноармейском районе, – рассказали подробности в районном суде Волгограда. – Свои действия фигурантка объяснила желанием привлечь к себе внимание общественности. 

Уточняется также, что в ходе предварительного следствия вину в совершении преступлений женщина полностью признала и раскаялась.

По ч.1 ст.207 УК РФ телефонной террористке грозит штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы до трех лет.

В настоящее время уголовное дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству, – сообщает пресс-служба Красноармейского районного суда. 

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