Экология

Под Волгоградом за пролитую на землю нефть взыскали 390 тысяч рублей

Экология 17.01.2024 20:28
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17.01.2024 20:28


Сотрудники Росприроднадзора взыскали 390 тысяч рублей за пролитую на землю нефть в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в такую сумму был оценен вред, нанесенный почве в результате этого происшествия.

Установлено, что это произошло на территории предприятия ООО «СпецПетроСервис» в Волжском, которое предоставляет услуги в области добычи нефти и природного газа.

- Произведен отбор проб почвы, установлена площадь загрязненной территории, которая составила 20 кв.м. По результатам проведенных лабораторных исследований определено, что содержание в почве нефтепродуктов превышено в 141 раз, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Межрегиональное управление направило в адрес юридического лица требование о добровольной оплате причиненного ущерба окружающей среде. Компания сделала это в добровольном порядке.

Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

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