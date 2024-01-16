Происшествия

На юге Волгограда столкнулись два грузовика. Перекрыта дорога

Происшествия 16.01.2024 18:23
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16.01.2024 18:23


В Кировском районе Волгограда в результате дорожно-транспортного происшествия на ул. 64-й Армии в час пик вечером 16 января образовалась 4-километровая пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», на оживленной магистрали столкнулись два грузовика. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водитель FAW вероятнее всего не справился с управлением и врезался в столб. После этого автомобиль отбросило на прицеп другого большегруза.  

По предварительной информации, в 1618 33-летний водитель FAW, двигаясь по ул. 64-й Армии, не справился с управлением, совершил наезд на столб, после чего произошло столкновение с полуприцепом грузового автомобиля DAF, – прокомментировали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области.


Известно, что водители грузовиков не пострадали. 

Видео: Волгоград №1 /t.me

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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