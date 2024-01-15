«Ротор» расстался с полузащитником Даниилом Шаталовым

В списке оказались 26 футболистов. В него вошел и новичок клуба Бексултан Шамши, официально ставший игроком сине-голубых сегодня, 15 января.
Вратари — Аверкиев, Олейник, Чагров
Защитники — Донцов, Зуйков, Никитин, Пелих, Прищепа, Тарин, Шильников, Шумских, Лутцев, Шамши
Полузащитники — Ахмедханов, Болотин, Гаджимурадов, Дворецков, Завезён, Камлашев, Пяткин, Шмаков
Нападающие — Агеев, Арсентьев, Сафронов, Лаврищев, Мухин
Также сегодня «Ротор» официально сообщил о расторжении контракта с полузащитником Даниилом Шаталовым по взаимному согласию сторон. Он провел всего два матча за волгоградский коллектив с момента своего перехода в январе 2023 года. Трифонов и Шаталов участвовали в первых двух сборах в Крымске в составе основной команды, но, судя по всему, не до конца убедили Сергея Попкова своей игрой и работой на тренировках.
Планируется, что в Турции «Ротор» проведет несколько товарищеских матчей.
Фото СК «Ротор» VK.com