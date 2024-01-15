«Ротор» расстался с полузащитником Даниилом Шаталовым





Волгоградский «Ротор» сегодня, 15 января, опубликовал состав на третий предсезонный сбор. Команда отправится в Турцию завтра и пробудет там до 20 февраля, сообщает V102.RU.





Тренерский штаб во главе с Сергеем Попковым принял решение не брать в Турцию голкипера Ивана Литвенка и полузащитника Павла Трифонова. Обоим ищут новые коллективы для получения практики в аренде. Напомним, 21-летний вратарь присоединился к «Ротору» перед стартом сезона 22-23 и с тех пор провел в основе шесть матчей. На счету 20-летнего Трифонова - четыре встречи за волгоградцев. Павел в осеннем этапе выступал во Второй лиге группы «Б» за ФК «Рязань» в аренде.

В списке оказались 26 футболистов. В него вошел и новичок клуба Бексултан Шамши, официально ставший игроком сине-голубых сегодня, 15 января.Также сегодня «Ротор» официально сообщил о расторжении контракта с полузащитником Даниилом Шаталовым по взаимному согласию сторон. Он провел всего два матча за волгоградский коллектив с момента своего перехода в январе 2023 года. Трифонов и Шаталов участвовали в первых двух сборах в Крымске в составе основной команды, но, судя по всему, не до конца убедили Сергея Попкова своей игрой и работой на тренировках.Планируется, что в Турции «Ротор» проведет несколько товарищеских матчей.