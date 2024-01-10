Упавшая тумба оторвала палец 4-летнему малышу в Волгоградской области

В Волгоградской области упавшая тумбочка придавила четырехлетнего малыша. Как сообщает V102.RU, ребенок потерял часть безымянного пальца на правой руке.

Пострадавшего доставили в Михайловскую ЦРБ. У мальчика диагностировали травматическую ампутацию дистальной фаланги. Медики оказали всю необходимую помощь. Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное.

— Сотрудниками ПДН будут тщательно изучены обстоятельства получения травмы несовершеннолетним, при наличии оснований — в отношении родителей будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что травму ребенок получил дома. Ребенка привезли к врачам из хутора Шарашенского Алексеевского района.

Фото: архив ИА «Высота 102»