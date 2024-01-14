Сергей Попков раскрыл план «Ротора» в Турции





Главный тренер «Ротора» Сергей Попков в интервью клубной пресс-службе подвел итоги второго сбора, который прошел с 4 по 12 января в Крымске, а также рассказал о дальнейших планах команды, сообщает V102.RU.





— прокомментировал Попков.Наставник сине-голубых поделился своим мнением о товарищеских матчах. Напомним, в контрольных поединках волгоградцы разгромили «ГНС»-Спартак» (14:0) и 12 января переиграли «Висту» из Геленджика со счетом 2:0.— заявил спикер.Сергей Попков поделился информацией и о состоянии травмированных футболистов.— заключил специалист.Главный тренер высказался о новичках, пополнивших «Ротор» этой зимой.— поделился оптимистичным настроем наставник «Ротора».Сергей Попков раскрыл детали следующего этапа подготовки к сезону.- прокомментировал рулевой сине-голубых.Главный тренер прокомментировал уход некоторых футболистов и работу по усилению состава.— резюмировал волгоградский специалист.В заключение Сергей Попков обратился к болельщикам и попросил продолжать болеть за команду. В свою очередь он заверил, что в клубе помнят все свои обязательства и стремятся их выполнять.