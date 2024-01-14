Сергей Попков раскрыл план «Ротора» в Турции

- Все, что планировали, сделали. Как всегда, не очень хорошо, что есть больные и травмированные. Это мешает. На двух этапах сборов была физическая подготовка. Много бегали и ежедневно занимались в тренажерном зале над атлетизмом. Помимо этого, было много технической работы. Поскольку играли в спаррингах, там без тактики никак не обойдешься. Это все на фоне больших нагрузок. Сама работа формирует характер, поэтому психологической подготовкой тоже занимались. Во-вторых, мы смотрели молодых футболистов, достойных продолжать с нами. Определялись по арендованным игрокам и новичкам. Это тоже очень важный пласт работы, который нужно было выполнить. И мы это сделали, — прокомментировал Попков.
Наставник сине-голубых поделился своим мнением о товарищеских матчах. Напомним, в контрольных поединках волгоградцы разгромили «ГНС»-Спартак» (14:0) и 12 января переиграли «Висту» из Геленджика со счетом 2:0.
- Два разных спарринга было. Понятно, что «Спартак» любительская команда, собравшаяся только после праздников. Поэтому, может быть, они оказали не то сопротивление, на которое мы рассчитывали. Мы победили и потренировали атакующие действия в упрощенных условиях. Что касается второй игры, то «Виста» очень серьезная команда, где выступают иностранные студенты. Хороший проект, дающий результат. Воспитанники этой команды уже играют в серьезных клубах. Поэтому встреча была непростой, показательной. Не могу сказать, что всем доволен. Опять же, поскольку это был заключительный день сбора, играли на большой фазе утомления. Матчи в предсезонке, как правило, не бывают зрелищными. Нам бы хотелось, чтобы было ярче, но работа накладывает свои опечатки. Получили информацию. Все, что хотели добиться в этих спаррингах, мы постарались сделать, — заявил спикер.
Сергей Попков поделился информацией и о состоянии травмированных футболистов.
- К сожалению, Сергей Болотин не принял участия в тренировках из-за болезни. Он остался в Волгограде и даже не приехал в Крымск. Камлашев также заболел и фактически весь сбор пропустил. У нас после нескольких дней работы серьезную травму получил Алексей Никитин. У него перелом пальца ноги. Где-то на месяц выбыл. Никитин будет работать по индивидуальной программе. Гаджимурадов целый сбор провел в индивидуальном режиме и очень надеемся, что на следующем сборе он с первого дня вступит в строй. Были еще мелкие повреждения. Кто-то пропустил один, два или три дня работы, — заключил специалист.
Главный тренер высказался о новичках, пополнивших «Ротор» этой зимой.
- Тяжело было Диме Лаврищеву, который фактически не занимался до этого сбора. Мы знали, что это за футболист. Наш волгоградский воспитанник, поэтому пригласили сразу на контракт. Очень надеемся, что он нам поможет. С Евгением Мухиным уже подписали договор. Молодой парень, так называемый «лимитчик». Также надеемся, что он поможет выполнить поставленные задачи, — поделился оптимистичным настроем наставник «Ротора».
Сергей Попков раскрыл детали следующего этапа подготовки к сезону.
— 16 января вылетаем. Пробудем в Турции больше месяца, до 20 февраля. Cбор будет направлен на все. Комплексные задачи. Запланировано достаточно много спаррингов с российскими командами. Это «Чайка», «Родина-2», «Ленинградец». Ведутся переговоры и, скорее всего, сыграем с «Тюменью» и с «Калугой». Кроме того, возможно, будут и международные матчи. Поскольку планируется достаточно длинный сбор, он состоит уже из несколько этапов. Повысим интенсивность, перейдем с синтетики на травяные поля. Предстоит очень много серьезной работы,- прокомментировал рулевой сине-голубых.
- Приняли решение расторгнуть контрактные обязательства с двумя футболистами – с Шаталовым и Магомедовым. По поводу молодежи решаем, кто поедет. Скорее всего, все те, кто работал на последнем сборе, отправятся в Турцию. Дадим им побольше шансов проявить себя. Также селекция не стоит на месте, трудимся. Непросто осуществить хороший трансфер. Как правило, футболисты, которые нас усилили бы, находятся на контракте в других клубах. Они им нужны. Говорить что-то предварительно нет никакого смысла. Как только о чем-то договариваемся, так сразу все рассказываем, — резюмировал волгоградский специалист.
В заключение Сергей Попков обратился к болельщикам и попросил продолжать болеть за команду. В свою очередь он заверил, что в клубе помнят все свои обязательства и стремятся их выполнять.
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