На трассе Волгоград — Астрахань иномарка вылетела на «встречку», есть пострадавшие

В Волгоградской области сегодня, 10 января, в 07.30 произошла авария с участием двух легковушек на трассе в Ленинском районе. Как сообщает V102.RU, есть пострадавшие.

— По предварительным данным, на 72-м километре автодороги 40-летний водитель за рулем Hyundai Solaris, следуя со стороны Волгограда в направлении Астрахани, не учел скорость движения, дорожные и метеорологические условия и допустил неуправляемый занос с выездом на полосу дороги, предназначенной для встречного движения, где столкнулся с автомашиной ВАЗ-21114 под управлением 41-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали три человека. Водителя и пассажира Hyundai Solaris, а также водителя ВАЗа доставили в медучреждение.

Как стало известно «Высоте 102» от собственного источника в экстренных службах, больше всех досталось мужчинам, находившимся в салоне иномарки.

— У водителя закрытая черепно-мозговая травма, «сотряс», закрытый перелом левой кисти, — уточнил источник. — Пассажир в момент столкновения был на переднем сиденье. Ему повезло, что был пристегнут. У него также закрытая черепно-мозговая, сотрясение головного мозга, ушибы в области головы. Водитель отечественной легковушки лишь сильно ударился лбом.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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