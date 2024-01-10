В Ворошиловском районе Волгограда на ул. Неждановой 10 января столкнулись три автомобиля, в результате чего помощь медиков потребовалась двум женщинам и 11-летней девочке. Предварительно, ДТП произошло по вине водителя «УАЗ», который выехал на встречную полосу.

– По предварительным данным, в 07.40 41-летний водитель, управляя автомашиной «УАЗ», вблизи дома №38 по ул. Неждановой не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Volkswagen Jetta и Lifan Solano, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате ДТП за медпомощью обратились три пассажирки Lifan, среди которых 11-летняя девочка.





На место аварии выезжали экипажи городской Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.



