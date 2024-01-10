Девушка без прав устроила смертельное лобовое ДТП под Волгоградом

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло накануне в Клетском районе Волгоградской области, где один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, массовую аварию спровоцировала 18-летняя девушка, у которой не было водительских прав.

- 18-летняя водитель, не имея водительских прав, управляя автомобилем «Лада Гранта», на 134 км автодороги «Михайловка-Серафимович-Суровикино» выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107» под управлением 36-летнего водителя и автомобилем «ВАЗ-2114», - рассказали в главке.

В больницу с места происшествия были доставлены водитель автомобиля «Лада», ее 16-летняя пассажир, а также водитель «ВАЗ-2107».

От полученных травм на месте ДТП скончался 27-летний пассажир «Лада Гранта».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области