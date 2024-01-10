



В Котельниковском районе Волгоградской области один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с КАМАЗом. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, «Лада Калина» с пассажирами выехала на встречную полосу.

– По предварительным данным, около 13.40 45-летняя водитель «Лада Калина», двигаясь по автодороге «г. Котельниково – п. Выпасной», на 12 км не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком, – сообщили в пресс-службе главка ИА «Высота 102». – Оба автомобиля совершили съезд с проезжей части, с последующим опрокидыванием.







В результате ДТП в больницу с травмами были доставлены водитель и 67-летняя пассажирка «Лады». На месте столкновения скончалась 56-летняя женщина, которая также находилась в легковушке.

– На место аварии выезжали руководство и экипажи ДПС Отдела МВД России по Котельниковскому району, следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области