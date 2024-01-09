Иностранные граждане, которые заключили контракт с Вооруженными силами РФ, а также члены их семей могут получить российское гражданство. Как передает V102.RU, соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ могут иностранцы, которые в период специальной военной операции заключили контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или воинских формированиях либо проходящие военную службу в российской армии или воинских формированиях. Это право имеют и иностранные граждане, которые в период СВО были уволены с военной службы в Вооруженных Силах РФ по состоянию здоровья, истечению срока контракта, достижения предельного возраста или в связи с прекращением действия военного положения.

Супруги, дети и родители таких иностранцев также могут подать заявление о приеме в гражданство РФ.

В 16-страничном указе опубликован и перечень документов, которые необходимо представить для получения гражданства РФ. В этом списке есть медицинские документы и сертификаты, подтверждающие отсутствие факта потребления наркотических средств или психотропных веществ, об отсутствии заболевания ВИЧ-инфекцией. Иностранцам необходимо также пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию.

МВД и ФСБ РФ поручено принять меры, направленные на реализацию данного указа.