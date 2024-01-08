Расследования

В Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве на ферме

Расследования 08.01.2024 13:43
0
08.01.2024 13:43


Иловлинскими следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее судимого мужчины, который обвинялся в убийстве. Об этом сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области.
Напомним, 21 августа 2023 года между обвиняемым и его 45-летним товарищем,  которые работали в расположенных по соседству животноводческих хозяйствах в хуторе  Разуваев Ольховского района, во время совместной пьянки произошел конфликт. Ссора закончилась тем, что обвиняемый,  взяв топор, нанес мужчине один удар в голову, а потом перенес его тело на берег реки Чертолейка, после чего скрылся.
Задержали фигуранта в Москве. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

Фото СУ СК по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
06.01.2024 17:18
Расследования 06.01.2024 17:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
04.01.2024 11:12
Расследования 04.01.2024 11:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 21:27
Расследования 03.01.2024 21:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
03.01.2024 18:33
Расследования 03.01.2024 18:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 16:55
Расследования 02.01.2024 16:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
02.01.2024 10:14
Расследования 02.01.2024 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 20:52
Расследования 01.01.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.01.2024 16:44
Расследования 01.01.2024 16:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.12.2023 10:43
Расследования 30.12.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 20:42
Расследования 29.12.2023 20:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 14:42
Расследования 29.12.2023 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 11:13
Расследования 29.12.2023 11:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 09:42
Расследования 29.12.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2023 09:23
Расследования 29.12.2023 09:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2023 22:46
Расследования 28.12.2023 22:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
В Волгограде около детского сада умер мужчинаСмотреть фотографии
16:45
Под Волгоградом ищут 60-летнего хуторянинаСмотреть фотографии
16:05
Сильный снегопад начнется в Волгограде вечером 8 январяСмотреть фотографии
15:32
Рядом с селом Большой Морец в Волгоградской области 8 января рухнул НЛОСмотреть фотографии
14:51
Руководство МЧС РФ начало проверку после скандальных высказываний Николая ЛюбавинаСмотреть фотографии
13:43
В Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве на фермеСмотреть фотографии
13:30
В ЦПКиО Волгограда заработали первые снежные горкиСмотреть фотографии
13:11
Колокольцев представил волгоградского участкового к госнаграде за спасение ребенкаСмотреть фотографии
12:34
Дороги Волгоградской области расчистили от снежных заторовСмотреть фотографии
11:49
Волгоградцы раскупили все билеты на дорогой концерт SHAMANСмотреть фотографии
11:02
Что изменилось в жизни волгоградцев после публикаций V102.RUСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградском ботсаду открылась выставка цитрусовых и орхидейСмотреть фотографии
10:24
В Урюпинске подросток на ватрушке скатился под колеса автомобиляСмотреть фотографии
10:10
После аварии на сетях волгоградцам всю ночь возвращали теплоСмотреть фотографии
09:02
Названы самые холодные точки Волгоградской области после прихода рождественских морозовСмотреть фотографии
07:51
Покусанная собакой женщина отсудила компенсацию у мэрии КамышинаСмотреть фотографии
07:50
Волгоградцы начали избавляться от новогодних деревьевСмотреть фотографии
22:06
В Сеть слили видео с закрытого заседания ГУ МЧС по Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
Власти сообщили о запуске системы после коммунальной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:37
МЧС: на Волгоградскую область надвигаются аномальные морозы до -25ºСмотреть фотографии
19:42
В СВО погиб боец «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Север»Смотреть фотографии
18:25
Пустынные полки магазинов Волгограда вновь заполняют продуктамиСмотреть фотографии
17:54
Коммунальщики заменили часть водовода после аварии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
16:47
Бочаров поздравил главу Волгоградской метрополии с РождествомСмотреть фотографии
15:45
В ЦПКиО Волгограда пустились в бега феи, снежинки и елочкиСмотреть фотографии
14:29
На волгоградской трассе перевернулась легковушка. Пострадала молодая параСмотреть фотографии
13:35
«Сферум» – польза или угроза? Чиновники ответили на вопросы взволнованных волгоградцевСмотреть фотографии
13:15
На севере Волгограда коммунальщики латают поврежденный водоводСмотреть фотографии
12:52
В Волгоградской области с ледяным дождем борются 402 спецмашиныСмотреть фотографии
12:12
В Волжском ищут видео с пропавшим мужчиной на желтых «Жигулях»Смотреть фотографии
 