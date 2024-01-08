В Волгоградской области поставили точку в деле об убийстве на ферме

Напомним
Иловлинскими следователями завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего ранее судимого мужчины, который обвинялся в убийстве. Об этом сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области.
, 21 августа 2023 года между обвиняемым и его 45-летним товарищем, которые работали в расположенных по соседству животноводческих хозяйствах в хуторе Разуваев Ольховского района, во время совместной пьянки произошел конфликт. Ссора закончилась тем, что обвиняемый, взяв топор, нанес мужчине один удар в голову, а потом перенес его тело на берег реки Чертолейка, после чего скрылся.
Задержали фигуранта в Москве. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Фото СУ СК по Волгоградской области