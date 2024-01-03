Расследования

Истории с жестоким избиением волгоградца дали ход после публикации «Высоты 102»

Расследования 03.01.2024 18:33
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03.01.2024 18:33


После жестокого избиения 74-летнего учителя Виктора Орлова из Новоаннинского района Волгоградской области полиция организовала проверку, сообщает V102.RU. Ранее в редакцию информагентства обратилась гражданская супруга потерпевшего, которая рассказала о нападении на своего супруга, произошедшем в канун Нового года. 

— 31 декабря в больницу с травмой головы и ушибом был госпитализирован 74-летний житель Новоаннинского района. Со слов мужчины, травмы ему причинил односельчанин за то, что он заехал колесом машины на придворовую территорию, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — 46-летний гражданин опрошен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ.

Ранее супруга пострадавшего пенсионера рассказала, что конфликт, в итоге обернувшейся кровавой разборкой, произошел 30 декабря в тот момент, когда она с мужем возвращалась домой в поселок Новосельский. 

— Мы присматриваем еще за домом родственников, поэтому я с покупками отправилась туда, а Виктор Иванович поехал к нам домой, — вспоминает женщина. — Я сразу стала волноваться, почему он так долго не возвращается. Потом раздался звонок — муж еле успел сказать, что его избили. 

Женщина бросилась к своему дому и увидела страшную картину — сидевшего на земле в грязной одежде Виктора Ивановича, у которого из ушей текла кровь.

— Я чуть с ума не сошла и даже не поняла сначала, что случилось, — плачет Людмила. — Оказалось, что Виктор Иванович подъезжал на машине к дому и нечаянно заехал колесом на газон перед окнами наших соседей. Оттуда выскочил зять соседки, Алексей, и начал избивать моего мужа ногами.

Со слов пострадавшего, за избиением пожилого человека наблюдала жена Алексея, которая даже не предприняла попыток остановить своего супруга.

— После того, как Алексей закончил избивать Виктора Ивановича, он предложил ему дотащиться до колонки и смыть кровь. Но он смог убежать и позвонить мне, — рассказывает Людмила.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Пенсионера госпитализировали в отделение травматологии Урюпинской ЦРБ. По словам дочери Виктора Ивановича Елены, ее отец сейчас практически ничего не слышит — возможно, у него повреждена барабанная перепонка.

По словам женщины, многие из знакомых и тех, кого учил Виктор Иванович, потрясены произошедшим. Ведь ее отец преподавал у многих жителей района, работал в спортивной школе и только недавно ушел на пенсию. 

Дочка старика искренне не понимает, за что ее родителя могли так жестоко избить. 

— Неужели кусок газона этого стоит? У нас в поселке и фонарей нет, папа, наверное, в темноте просто не заметил. Или побоялся увязнуть в грязи. Но разве это повод — так жестоко избить пожилого человека? — задается вопросом женщина. 

По словам гражданской супруги избитого учителя, у ее мужа и раньше были конфликты с набросившемся на него соседом. Сельчане опасаются, что историю замнут, а садист останется на свободе и продолжит нападать на людей. К слову, перед семьей избитого педагога до сих пор никто так и не извинился.

Фото: семейный архив семьи Орловых

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