Истории с жестоким избиением волгоградца дали ход после публикации «Высоты 102»

После жестокого избиения 74-летнего учителя Виктора Орлова из Новоаннинского района Волгоградской области полиция организовала проверку, сообщает V102.RU. Ранее в редакцию информагентства обратилась гражданская супруга потерпевшего, которая рассказала о нападении на своего супруга, произошедшем в канун Нового года.

— 31 декабря в больницу с травмой головы и ушибом был госпитализирован 74-летний житель Новоаннинского района. Со слов мужчины, травмы ему причинил односельчанин за то, что он заехал колесом машины на придворовую территорию, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — 46-летний гражданин опрошен. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ.

Ранее супруга пострадавшего пенсионера рассказала, что конфликт, в итоге обернувшейся кровавой разборкой, произошел 30 декабря в тот момент, когда она с мужем возвращалась домой в поселок Новосельский.

— Мы присматриваем еще за домом родственников, поэтому я с покупками отправилась туда, а Виктор Иванович поехал к нам домой, — вспоминает женщина. — Я сразу стала волноваться, почему он так долго не возвращается. Потом раздался звонок — муж еле успел сказать, что его избили.

Женщина бросилась к своему дому и увидела страшную картину — сидевшего на земле в грязной одежде Виктора Ивановича, у которого из ушей текла кровь.

— Я чуть с ума не сошла и даже не поняла сначала, что случилось, — плачет Людмила. — Оказалось, что Виктор Иванович подъезжал на машине к дому и нечаянно заехал колесом на газон перед окнами наших соседей. Оттуда выскочил зять соседки, Алексей, и начал избивать моего мужа ногами.

Со слов пострадавшего, за избиением пожилого человека наблюдала жена Алексея, которая даже не предприняла попыток остановить своего супруга.

— После того, как Алексей закончил избивать Виктора Ивановича, он предложил ему дотащиться до колонки и смыть кровь. Но он смог убежать и позвонить мне, — рассказывает Людмила.

На место происшествия вызвали полицию и скорую. Пенсионера госпитализировали в отделение травматологии Урюпинской ЦРБ. По словам дочери Виктора Ивановича Елены, ее отец сейчас практически ничего не слышит — возможно, у него повреждена барабанная перепонка.

По словам женщины, многие из знакомых и тех, кого учил Виктор Иванович, потрясены произошедшим. Ведь ее отец преподавал у многих жителей района, работал в спортивной школе и только недавно ушел на пенсию.

Дочка старика искренне не понимает, за что ее родителя могли так жестоко избить.

— Неужели кусок газона этого стоит? У нас в поселке и фонарей нет, папа, наверное, в темноте просто не заметил. Или побоялся увязнуть в грязи. Но разве это повод — так жестоко избить пожилого человека? — задается вопросом женщина.