Происшествия

«У него из ушей текла кровь»: в поселке Волгоградской области жестоко избили 74-летнего учителя

Происшествия 02.01.2024 18:27
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02.01.2024 18:27


В Новоаннинском районе Волгоградской области 74-летний учитель физкультуры попал в больницу с тяжелой травмой. Как рассказала V102.RU гражданская супруга Виктора Ивановича Орлова Людмила, 30 декабря они с мужем возвращались домой в поселок Новосельский.
- Мы присматриваем еще за домом родственников, поэтому я с покупками отправилась туда, а Виктор Иванович поехал к нам домой, - вспоминает женщина. – Я сразу стала волноваться, почему он так долго не возвращается. Потом раздался звонок – муж еле успел сказать, что его избили.
Женщина помчалась к своему дому и увидела страшную картину – Виктор Иванович сидел на земле в грязной одежде, а из его ушей текла кровь.
- Я чуть с ума не сошла, я даже не поняла сначала, что случилось, - плачет Людмила. – Оказалось, что Виктор Иванович подъезжал на машине к дому и нечаянно заехал колесом на газон перед окнами наших соседей. Оттуда выскочил зять соседки, Алексей, и начал избивать моего мужа ногами.
Со слов пострадавшего, за избиением пожилого человека наблюдала супруга Алексея, которая даже не попыталась остановить своего мужа.
- После того, как Алексей закончил избивать Виктора Ивановича, он предложил ему дотащиться до колонки и смыть кровь. Но он смог убежать и позвонить мне, - рассказывает Людмила.
На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. 74-летнего пенсионера госпитализировали в отделение травматологии Урюпинской ЦРБ.
По словам дочери Виктора Ивановича Елены, ее отец сейчас практически ничего не слышит – возможно, у него повреждена барабанная перепонка.
- В больницу приходили полицейские, но я даже не знаю, удалось ли им опросить отца – со слухом у него очень плохо, он старается читать по губам, - говорит Елена.
По словам молодой женщины, многие из знакомых и тех, кого учил Виктор Иванович, потрясены произошедшим.
- Мой папа преподавал у многих жителей района, он и в спортивной школе работал, только недавно ушел на пенсию, - рассказывает Елена. – Про него, кроме как хорошими словами никто не вспоминает. Он многим помогал и с поступлением в педучилище, да и просто по жизни. Он очень добрый – даже курицу не может зарезать. То, что с ним случилось, вызвало у всех шок.  За него готовы заступиться. Но мы просто умоляем, чтобы люди ничего не предпринимали – пусть разбирается полиция. Но я не понимаю, как можно было из-за куска газона наброситься на человека! У нас в поселке и фонарей нет, папа, наверное, в темноте просто не заметил. Или побоялся увязнуть в грязи. Но разве это повод - так жестоко избить пожилого человека?
По словам гражданской супруги избитого учителя Людмилы, с избившим ее мужа Алексеем у них и раньше были конфликты.
- Он не местный, приезжает к своей теще, - рассказывает женщина. – Больше 10 лет назад он стрелял из воздушки и пуля отрикошетила прямо в лицо нашей маленькой внучки, которая играла в песочнице,  – в нескольких миллиметрах от глаза попало. Через некоторое время он опять открыл пальбу – мы вызвали полицейских, но нам сказали, что он не нарушил закон. Сейчас он заявил полицейским, что это якобы мой муж его избил. Но в больнице лежит мой супруг, а не он!
Родные пострадавшего учителя боятся, что и на этот раз буйный сосед избежит наказания.
- Никакого уголовного дела, по нашим данным, не возбуждено. Сказали, вот долечится, возьмет справку, тогда и будут решать. А нам как теперь жить? Отстреливаться от него, если он, не дай Бог, снова нападет? – спрашивает Людмила.

Между тем, перед семьей избитого педагога до сих пор никто не извинился.
Редакция V102.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Волгоградской области. Информагентство будет следить за развитием ситуации и готово предоставить возможность высказать свою версию событий другой стороне. С редакцией можно  связаться по указанному на сайте телефону. 

Фото из семейного архива семьи Орловых

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