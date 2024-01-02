



В Новоаннинском районе Волгоградской области 74-летний учитель физкультуры попал в больницу с тяжелой травмой. Как рассказала V102.RU гражданская супруга Виктора Ивановича Орлова Людмила, 30 декабря они с мужем возвращались домой в поселок Новосельский. В Новоаннинском районе Волгоградской области 74-летний учитель физкультуры попал в больницу с тяжелой травмой. Как рассказала V102.RU гражданская супруга Виктора Ивановича Орлова Людмила, 30 декабря они с мужем возвращались домой в поселок Новосельский.

- Никакого уголовного дела, по нашим данным, не возбуждено. Сказали, вот долечится, возьмет справку, тогда и будут решать. А нам как теперь жить? Отстреливаться от него, если он, не дай Бог, снова нападет? – спрашивает Людмила.

– спрашивает Людмила.





Между тем, перед семьей избитого педагога до сих пор никто не извинился.



Редакция V102.RU обратилась за комментарием в ГУ МВД по Волгоградской области. Информагентство будет следить за развитием ситуации и готово предоставить возможность высказать свою версию событий другой стороне. С редакцией можно связаться по указанному на сайте телефону.







Фото из семейного архива семьи Орловых



- вспоминает женщина. –Женщина помчалась к своему дому и увидела страшную картину – Виктор Иванович сидел на земле в грязной одежде, а из его ушей текла кровь.- Я, - плачет Людмила. –Со слов пострадавшего, за избиением пожилого человека наблюдала супруга Алексея, которая даже не попыталась остановить своего мужа., - рассказывает Людмила.На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. 74-летнего пенсионера госпитализировали в отделение травматологии Урюпинской ЦРБ.По словам дочери Виктора Ивановича Елены, ее отец сейчас практически ничего не слышит – возможно, у него повреждена барабанная перепонка.- В больницу приходили полицейские, но я даже не знаю, удалось ли им опросить отца – со слухом у него очень плохо, он старается читать по губам, - говорит Елена.По словам молодой женщины, многие из знакомых и тех, кого учил Виктор Иванович, потрясены произошедшим.рассказывает Елена.По словам гражданской супруги избитого учителя Людмилы, с избившим ее мужа Алексеем у них и раньше были конфликты.рассказывает женщинаРодные пострадавшего учителя боятся, что и на этот раз буйный сосед избежит наказания.