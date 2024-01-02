Женщина помчалась к своему дому и увидела страшную картину – Виктор Иванович сидел на земле в грязной одежде, а из его ушей текла кровь.
- Я чуть с ума не сошла, я даже не поняла сначала, что случилось, - плачет Людмила. – Оказалось, что Виктор Иванович подъезжал на машине к дому и нечаянно заехал колесом на газон перед окнами наших соседей. Оттуда выскочил зять соседки, Алексей, и начал избивать моего мужа ногами.
Со слов пострадавшего, за избиением пожилого человека наблюдала супруга Алексея, которая даже не попыталась остановить своего мужа.
- После того, как Алексей закончил избивать Виктора Ивановича, он предложил ему дотащиться до колонки и смыть кровь. Но он смог убежать и позвонить мне, - рассказывает Людмила.
На место происшествия была вызвана полиция и скорая помощь. 74-летнего пенсионера госпитализировали в отделение травматологии Урюпинской ЦРБ.
По словам дочери Виктора Ивановича Елены, ее отец сейчас практически ничего не слышит – возможно, у него повреждена барабанная перепонка.
- В больницу приходили полицейские, но я даже не знаю, удалось ли им опросить отца – со слухом у него очень плохо, он старается читать по губам, - говорит Елена.
По словам молодой женщины, многие из знакомых и тех, кого учил Виктор Иванович, потрясены произошедшим.
- Мой папа преподавал у многих жителей района, он и в спортивной школе работал, только недавно ушел на пенсию, - рассказывает Елена. – Про него, кроме как хорошими словами никто не вспоминает. Он многим помогал и с поступлением в педучилище, да и просто по жизни. Он очень добрый – даже курицу не может зарезать. То, что с ним случилось, вызвало у всех шок. За него готовы заступиться. Но мы просто умоляем, чтобы люди ничего не предпринимали – пусть разбирается полиция. Но я не понимаю, как можно было из-за куска газона наброситься на человека! У нас в поселке и фонарей нет, папа, наверное, в темноте просто не заметил. Или побоялся увязнуть в грязи. Но разве это повод - так жестоко избить пожилого человека?
По словам гражданской супруги избитого учителя Людмилы, с избившим ее мужа Алексеем у них и раньше были конфликты.
- Он не местный, приезжает к своей теще, - рассказывает женщина. – Больше 10 лет назад он стрелял из воздушки и пуля отрикошетила прямо в лицо нашей маленькой внучки, которая играла в песочнице, – в нескольких миллиметрах от глаза попало. Через некоторое время он опять открыл пальбу – мы вызвали полицейских, но нам сказали, что он не нарушил закон. Сейчас он заявил полицейским, что это якобы мой муж его избил. Но в больнице лежит мой супруг, а не он!
Родные пострадавшего учителя боятся, что и на этот раз буйный сосед избежит наказания.