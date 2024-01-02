41-летний житель Волжского пропал перед Новым годом

Всем, кому что-то известно о пропавшем, просьба сообщить по телефону 89182445860 – Сойка (Ольга).
Происшествия 02.01.2024 19:44
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02.01.2024 19:44
Всем, кому что-то известно о пропавшем, просьба сообщить по телефону 89182445860 – Сойка (Ольга).
Эдуарда Хомина разыскивают поисковики. Как сообщили V102.RU в группе Лиза Алерт, 41-летний житель Волжского Волгоградской области пропал 30 декабря. С того времени вестей о нем нет.Приметы разыскиваемого – плотного телосложения, рост 185 см, волосы черные с проседью, глаза карие. В какой был одежде, неизвестно.
Всем, кому что-то известно о пропавшем, просьба сообщить по телефону 89182445860 – Сойка (Ольга).
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